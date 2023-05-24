Стратегическое партнёрство: Россия и Китай подписали меморандум о спортивном сотрудничестве и обсудили Игры БРИКС

Министр спорта Олег Матыцин посетил Китай с рабочим визитом. Стороны согласовали проведение в Южно-Сахалинске зимних молодёжных соревнований, а также обсудили организацию в 2024 году Игр БРИКС в России. Планируется, что они пройдут в открытом формате, с приглашением спортсменов из других дружественных государств.

В Чунцине на этой неделе стартовали уже девятые по счёту российско-китайские молодёжные Игры по восьми видам спорта. Поддержать атлетов и провести ряд деловых встреч на соревнования отправился в том числе министр спорта Олег Матыцин.

Накануне он согласовал с коллегами проведение зимнего совместного турнира в 2024 году в Южно-Сахалинске. А в среду был подписан более масштабный документ: меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

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Соглашение предусматривает наращивание и укрепление сотрудничества как в профессиональном, так и любительском, массовом спорте. По мнению Матыцина, с каждым годом взаимодействие между странами, которое и так имеет многолетнюю историю, становится всё более плодотворным.

«Мы уважаем интересы друг друга, обмениваемся опытом, реагируем на новые вызовы, формируя настоящее и будущее спорта в наших странах. Одним из подтверждений этому является проведение российско-китайских молодёжных игр — на протяжении 17 лет спортсмены обеих стран в честной борьбе набираются опыта и соревновательной практики, учатся уважать соперника, побеждать и извлекать уроки из поражений», — заявил Матыцин.

При этом страны уделяют внимание в том числе развитию науки, образования и технологий в сфере спорта, а также совершенствованию методик борьбы с допингом.

«Меморандум о сотрудничестве является частью общей внешнеполитической стратегии, определённой президентом России Владимиром Путиным. Реализация направлений меморандума, уверен, станет значительным импульсом дальнейшего развития наших профессиональных и дружеских отношений в спорте», — добавил министр спорта России.

Впрочем, основной целью визита в Китай, скорее всего, было не столько подписание бумаг, сколько обсуждение проведения в 2024 году Игр БРИКС. На прошлой неделе Путин дал поручение до 1 июля предоставить предложения по их организации. По словам Матыцина, планируется сделать игры в открытом для других стран формате.

«При этом важно понимать, что Игры БРИКС — это не альтернативные соревнования, нарушающие международный календарь сборных, а дополнительная возможность сохранения и увеличения конкурентоспособности», — подчеркнул министр.

Игры БРИКС для российских спортсменов могут стать альтернативой поездке на Олимпиаду в Париж.

Матыцин в начале мая уже отмечал, что в лучшем случае принять участие в главном старте четырёхлетия смогут около 180 россиян: почти в два раза меньше, чем обычно. А судя по последним событиям с допусками на квалификационные турниры, их количество ещё сократится. Кроме того, национальная команда в усечённом составе может в итоге и вовсе отказаться от поездки во Францию.

Надо отметить, что в прошлом году Игры БРИКС уже проводились. Мероприятие проходило в онлайн-формате по трём видам спорта: шахматам, ушу и брейк-дансу. В 2023-м соревнования состоятся в ЮАР. В их программе запланировано уже десять видов спорта. Но в России турнир явно будет существенно расширен, в том числе в плане географии. Не исключено приглашение стран Африки: совсем недавно Матыцин посетил с рабочим визитом Сенегал. Кроме того, в ближайшее время планируется рассмотреть вопрос расширения БРИКС.

Китайская сторона, в свою очередь, пообещала обсудить все поступающие предложения по участию в соревнованиях. Как отметил глава государственного управления КНР по делам физической культуры и спорта Гао Чжидань, Россия известна как отличный организатор масштабных мероприятий и наверняка проведёт турнир на самом высоком уровне.

«Поддерживаю коллегу в том, что нам важно и далее укреплять спортивное взаимодействие между Китаем и Россией. Лидеры наших стран задают вектор развития, а мы следуем за ними, чтобы делать свою работу на самом высоком уровне доверия», — подчеркнул Гао Чжидань.