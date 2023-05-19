Матыцин выступил против бойкота турниров, на которые допустили россиян
- РИА Новости
«Надо продолжать диалог с международными спортивными организациями», — приводит слова Матыцина РИА Новости.
Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее Матыцин заявил, что страна никогда не даст своих спортсменов в обиду.