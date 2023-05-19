Матыцин: мы никогда не дадим спортсменов в обиду

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что страна никогда не даст своих спортсменов в обиду.

«Мы никогда не дадим спортсменов в обиду, мы не можем пойти на то, чтобы права наших граждан были нарушены.

Мы не делим спортивное сообщество на дружественные и недружественные страны», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта России.

Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Матыцин заявил, что российские спортсмены смогут преодолеть все испытания.