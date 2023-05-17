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Матыцин уверен, что российские спортсмены преодолеют все испытания

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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российские спортсмены смогут преодолеть все испытания.
Матыцин уверен, что российские спортсмены преодолеют все испытания
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Наш флаг и наш гимн продолжают ярко звучать, демонстрируя, что Россия — открытая, сильная и мощная страна. Мы всегда готовы к любым испытаниям и в конце, как всегда, всё преодолеем и победим», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Матыцин прокомментировал решение Апелляционного трибунала Международного паралимпийского комитета удовлетворить жалобу Паралимпийского комитета России о приостановлении членства в организации.

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