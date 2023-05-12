Матыцин: отстранение ПКР было неправомерным, и сейчас это подтверждено апелляционным комитетом

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение Апелляционного трибунала Международного паралимпийского комитета (МПК) удовлетворить жалобу Паралимпийского комитета России (ПКР) о приостановлении членства в организации.

«Отстранение ПКР было неправомерным, и сейчас это подтверждено апелляционным комитетом МПК. Вплетать паралимпийцев в межгосударственные политические вопросы — это низко и недостойно мирового спортивного движения. Спортсмены были лишены возможности выступить на Паралимпийских играх и многих международных соревнованиях», — сказал Матыцин.

Он также подчеркнул, что цель международных организаций — обеспечить спортсменам необходимые равные условия, а не формировать различные критерии. По его словам, ПКР не нарушал условий членства в МПК, поэтому решение Апелляционного трибунала является справедливым.

12 мая стало известно, что ПКР выиграл апелляцию на приостановку членства в международной организации.

Напомним, что в ноябре 2022 года МПК приостановил членство России в организации. Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее МПК.

За данное решение высказались 64 делегата, против — 39, воздержались 16 человек. Также организация приостановила членство Паралимпийского комитета Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Тарасова считает хорошим сдвигом решение Апелляционного трибунала МПК отменить отстранение ПКР.