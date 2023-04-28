В Кремле рассказали о позиции России по рекомендациям МОК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции по рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) по российским спортсменам.

«Что касается рекомендации МОК — да, это сейчас анализируется, вырабатываются подходы наши, наши позиции», — приводит слова Пескова РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее комиссия спортсменов ОКР выступила за допуск россиян до соревнований без ограничений.