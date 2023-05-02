Матыцин и Тарпищев обсудят развитие спортивных связей между Россией и странами ОИС на KazanForum

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На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» обсудят расширение спортивного сотрудничества между Россией и странами Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Матыцин и Тарпищев обсудят развитие спортивных связей между Россией и странами ОИС на KazanForum
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Трек «Спорт» откроет сессия «Спорт — фактор устойчивого партнёрства России и Исламского мира», в работе которой примут участие министр спорта России Олег Матыцин, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, министр спорта и молодёжи Катара Салах бин Ганим Аль-Али, президент Всеобщей спортивной федерации Сирии Ферас Муалла, министр спорта Саудовской Аравии Абдул-Азиз Бен Турки Бен Фейсал Аль Сауд.

«Актуальность сессии обусловлена возрастающей динамикой взаимодействия в области физической культуры и спорта между Российской Федерацией и государствами — членами Организации исламского сотрудничества», — заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

По его словам, предлагается обсудить расширение спортивного сотрудничества между Россией и странами ОИС, проведение совместных мероприятий в открытом формате, наращивание взаимодействия по линии спортивных обменов.

В сессии «Международное сотрудничество в рамках развития фиджитал-спорта в странах ОИС» ожидается участие министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева и руководителя турнира «Игры Будущего» Игоря Столярова.

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