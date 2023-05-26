Логичный обмен: почему с возвращением «Балтики» и «Рубина» РПЛ станет интереснее, чем с «Химками» и «Торпедо»

За два тура до окончания чемпионата России по футболу «Балтика» и «Рубин» гарантировали себе повышение в классе. В элитном дивизионе у них, в отличие от досрочно вылетевших из РПЛ «Химок» и «Торпедо», не должно возникнуть проблем с посещаемостью. Вызывает интерес и работа тренеров: опытного Рашида Рахимова и молодого Сергея Игнашевича. В составах команд также хватает ярких исполнителей: например, у казанцев вновь постарается заявить о себе Алан Дзагоев, а у калининградцев — бывший вратарь молодёжной сборной России Максим Бориско.

Бум в Калининграде и радость в Казани

За два тура до окончания текущего розыгрыша РПЛ известны как команды, которые напрямую вылетят из турнира, так и те, которые их заменят. Места «Химок» и «Торпедо» займут «Рубин» и «Балтика». Понижение в классе двух коллективов из столичного региона можно назвать абсолютно закономерным. Автозаводцы за этот сезон сменили трёх президентов и такое же количество тренеров и заслуженно обосновались на последней строчке. Их товарищи по несчастью и вовсе успели поработать под руководством пяти специалистов и больше запомнились громкими скандалами, чем яркими победами.

Уже сейчас можно предположить, что с заменой их на казанцев и калининградцев лига станет сильнее и привлечёт к себе дополнительное внимание. Причём это касается не только игры, но и инфраструктуры и посещаемости. У новичков нет никаких проблем с этими составляющими, ведь они выступают на стадионах, принимавших чемпионат мира 2018 года, — «Ак Барс Арене» и «Калининграде» вместимостью 45 тыс. и 35 тыс. зрителей соответственно.

«Торпедо» и «Химки» тоже играют на современных аренах, вдобавок чёрно-белые вскоре получат новый стадион, но команды собирают скромную аудиторию. Матчи автозаводцев даже в «Лужниках» в среднем посещали чуть больше 4 тыс. человек, а игры красно-чёрных — менее 2 тыс. зрителей (худший показатель в лиге). И дело не только в частых поражениях, но и в не самой высокой популярности коллективов. В Московском регионе хватает более ярких и успешных команд. Для сравнения: встречи «Рубина» в Первой лиге в среднем собирали 7,6 тыс. болельщиков на трибунах, а игры «Балтики» — более 9 тыс.

Калининград в следующем сезоне вполне способен поспорить с Воронежем за статус одной из футбольных столиц страны. Пять лет назад балтийцы получили великолепную арену, но никак не могли подняться в элитный дивизион. Футбол же здесь любили всегда. Например, матчи сборной России со Швецией в рамках Лиги наций в 2018-м и с Казахстаном в квалификации Евро годом позже почти прошли с аншлагом.

Спустя 25 лет «Балтике» наконец удалось вернуться в РПЛ. Прежде, когда команда на протяжении трёх лет выступала в Высшей лиге, на трибунах зачастую не было свободных мест, а хозяева регулярно отбирали очки у грандов. Например, в 1996-м они уже во втором туре сенсационно обыграли «Спартак», а в концовке сезона взяли верх над действующим чемпионом «Аланией». Тот дебютный розыгрыш подопечные Леонида Ткаченко завершили на рекордной для себя седьмой строчке и даже пробились в еврокубки.

Можно не сомневаться, что и спустя четверть века в плане интереса к «Балтике» ничего не поменялось и истосковавшиеся по большому футболу зрители будут постоянно заполнять новый, современный стадион. Более того, они начали делать это ещё в Первой лиге. Матч 32-го тура с «Рубином» собрал больше 32 тыс. человек — это рекорд посещаемости сезона для турнира.

Наверняка коллектив Сергея Игнашевича при такой впечатляющей поддержке будет давать бой грандам и сохранит звание грозы авторитетов. Когда трибуны заполнены до отказа, а встречи с «Зенитом», «Спартаком», ЦСКА и другими — праздник городского масштаба, шансы бросить им вызов выше, чем когда не можешь похвастать солидной аудиторией. А для скромной «Балтики» такие встречи станут вызовом. То есть лига гарантированно получит целый ряд ярких матчей.

Что касается «Рубина», сам клуб можно назвать грандом, несмотря на то что последние сезоны получились неудачными. Вылет команды из элиты в 2022-м стал одной из самых больших неожиданностей сродни понижению в классе «Динамо» в 2016-м. Практически никто не сомневался в том, что двукратные чемпионы России быстро вернутся обратно, и у них вышло решить задачу за год.

При этом во главе с Леонидом Слуцким казанцы демонстрировали нестабильные результаты, например, в первых восьми турах одержали всего три победы. Осенью также регулярно следовали потери очков, хотя, казалось, «Рубин» катком пройдётся по соперникам. Однако уход тренера всё равно стал неожиданностью, тем более что вместе с ним клуб покинул генеральный директор Рустем Сайманов со всей своей командой.

Но запас прочности у казанцев оказался настолько высок, что весной они резко прибавили и под руководством Юрия Уткульбаева и Рашида Рахимова совершили впечатляющий рывок и не оставили шансов оппонентам.

Работа опытного Рахимова и пробы молодого Игнашевича

Подняться на вершину коллективу удалось уже после прихода Рахимова. Решение убрать много лет проработавшего в клубе Уткульбаева несколько удивило, ведь с ним лидер одержал четыре победы при аналогичном количестве ничьих. Однако в Казани сделали выбор в пользу наставника, находившегося без практики два года.

Зато Рахимов обладает колоссальным опытом работы в РПЛ и провёл в ней почти 300 встреч. Пусть трофеи завоевать не удалось, зато запомнились яркие отрезки в «Амкаре» и «Ахмате». Неудивительно, что после появления такого наставника казанцы одержали шесть побед в шести матчах, в том числе над «Балтикой», и поднялись на вершину таблицы.

Но куда больший интерес вызывает фигура Игнашевича. Ещё пять лет назад он вместе со сборной России играл на домашнем ЧМ, а теперь в возрасте 43 лет дебютирует в Премьер-лиге в качестве тренера. Поражает, что он всего сезон отработал в академии ЦСКА, а потом занял должность наставника в «Торпедо». Видимо, в руководстве клуба уже тогда увидели в нём большой потенциал.

Решить задачу по повышению в классе не удалось. При этом в 2020-м сезон в ФНЛ завершили досрочно из-за пандемии коронавируса, хотя автозаводцы шли на четвёртой строчке и попадали в стыки. Годом позже они стали шестыми. Затем молодой наставник перебрался в «Балтику», заняв место Евгения Калешина, и сходу довёл её до четвертьфинала Кубка страны. Попутно удалось неплохо выступить в Первой лиге.

В текущем розыгрыше калининградцы с первых туров не давали болельщикам поводов усомниться в том, что они способны шагнуть в РПЛ. Уступив в первом туре «Велесу», они выдали 30-матчевую беспроигрышную серию. Также они идут в лидерах по количеству забитых мячей и в хвосте — по числу пропущенных. Не менее важно, что под руководством Игнашевича балтийцы демонстрируют современный быстрый футбол с высоким прессингом. Любопытно, не откажутся ли они от него в элите? В любом случае на системную вдумчивую работу начинающего наставника, пользующегося абсолютным доверием руководства, смотреть будет в разы интереснее, чем на тренерскую чехарду в «Химках» и «Торпедо».

Крепкий ростер «Рубина» и боевитый состав «Балтики»

Что касается составов, то у «Рубина» он по сравнению с последним сезоном в Премьер-лиге почти не изменился, а в чём-то даже стал сильнее, например, пришли опытные Александр Беленов, Алан Дзагоев, Олег Иванов и результативный Джоэль Фамейе. Вместе с тем удалось сохранить главных звёзд в лице Юрия Дюпина и Ильи Самошникова. Но болельщиков тревожит тот факт, что у многих лидеров летом истекают действующие контракты. Об их продлении пока ничего не известно.

Некоторые всё же могут уйти, но им на замену клуб, судя по информации СМИ, активно ищет новичков. Сообщалось, что в Казань из «Крыльев Советов» перейдёт молодой голкипер Иван Ломаев. Более того, двукратный чемпион России якобы претендует и на некоторых других лидеров самарцев: Александра Солдатенкова, Романа Евгеньева, Юрия Горшкова, Романа Ежова и Владислава Шитова. Согласно другим данным, казанцы за золото в Первой лиге готовы выделить 40 млн рублей игрокам в качестве премиальных. Этот факт также свидетельствует о том, что проблем с финансами в клубе нет.

Да и на данный момент состав у «Рубина» весьма крепкий даже по меркам РПЛ. Виталий Лисакович и Фамейе забили на двоих 19 мячей, а Александр Зотов отдал девять результативных пасов. Как уже говорилось, хватает и опытных исполнителей, немало поигравших на самом высоком уровне и ещё способных принести пользу.

Состав «Балтики» скромнее, что однако не мешает ей демонстрировать отличные результаты. Как показывает пример «Факела», достойно выступать в элите можно, даже практически не усиливаясь по сравнению с Первой лигой. А многие футболисты наверняка ещё привлекут внимание более состоятельных соперников.

Так, отлично проявил себя дуэт форвардов Гедеон Гузина — Тамерлан Мусаев. На двоих они забили даже больше Лисаковича и Фамейе — 23 мяча. Высокий мощный босниец с 14 голами ведёт борьбу за звание лучшего бомбардира соревнования. Хорошую игру продемонстрировал и арендованный у КАМАЗа Мусаев, который девять раз огорчил оппонентов и ещё семь раз ассистировал партнёрам.

Очень сильна и последняя линия, где за звание основного голкипера сражаются Максим Бориско и Евгений Латышонок. Последний до конца октября сидел в запасе, но затем пробился в основу и в 19 матчах Первой лиги пропустил только 15 мячей, десять раз оставив свои ворота в неприкосновенности. А Бориско своей игрой уже привлёк внимание клубов РПЛ. В разные годы сообщалось об интересе к нему со стороны «Спартака», «Локомотива» и «Химок». Пользовался он доверием и тренерского штаба молодёжной сборной России, за которую провёл пять матчей в квалификации Евро-2023 и не пропустил ни разу.