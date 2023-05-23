Талалаев: низкое качество игры не позволило «Химкам» сохранить место в РПЛ

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев считает, что футболисты подмосковной команды не смогли продемонстрировать качественную игру в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

«Итог матча «Пари НН» — «Сочи» решил судьбу «Химок» на следующий сезон? Не согласен с этим. Судьбу «Химок» решили сами «Химки» качеством своей игры», — цитирует Талалаева «Спорт-Экспресс».

«Химки» с 18 очками выше 15-го места в турнирной таблице уже не поднимутся. В зоне стыковых матчей — «Факел» (27 очков) и «Пари НН» (26). Московский «Торпедо» (13) также потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. Командам осталось провести по два матча.

Вместе с тем право сыграть в РПЛ получил казанский «Рубин» и калининградская «Балтика».

Талалаев встал у руля «Химок» 11 апреля. Это его третий клуб РПЛ за сезон-2022/23. До этого он работал в грозненском «Ахмате» и московском «Торпедо».

Ранее Талалаев сказал, что считает работу с подмосковным клубом во втором по силе дивизионе чемпионата России по футболу настоящим вызовом.

























