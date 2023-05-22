Талалаев — о будущей работе с «Химками» в Первой лиге: зато интересно

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев считает работу с подмосковным клубом во втором по силе дивизионе чемпионата России по футболу настоящим вызовом.

«Вы останетесь в команде? Да. Долгосрочный контракт? Соглашение действует три года плюс ещё два. Зато интересно», — приводит слова 50-летнего специалиста «Спорт-Экспресс».

Красно-чёрные досрочно потеряли шансы на сохранение места в Российской премьер-лиге (РПЛ) на сезон-2023/24.

«Химки» с 18 очками выше 15-го места в турнирной таблице уже не поднимутся. В зоне стыковых матчей — «Факел» (27 очков) и «Пари НН» (26). Московский «Торпедо» (13) также потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. Командам осталось провести по два матча.

Вместе с тем право сыграть в РПЛ получил казанский «Рубин» и калининградская «Балтика».

Талалаев встал у руля «Химок» 11 апреля. Это его третий клуб РПЛ за сезон-2022/23. До этого он работал в грозненском «Ахмате» и московском «Торпедо».

Ранее сообщалось, что ФК «Родина» получил лицензию для выступления в РПЛ.