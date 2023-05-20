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Министр спорта Калининградской области считает большим праздником выход «Балтики» в РПЛ

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Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко считает, что «Балтика» заслужила выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Мы этого вообще ждали очень долго в Калининграде, болельщики в особенности. Я думаю, что это большой праздник для спортивного сообщества Калининградской области», — цитирует Ищенко ТАСС.

При этом она подчеркнула, что перед командой пока не ставили никаких целей на сезон-2023/24.

«Наперёд про задачи не думали, мне кажется, что по задачам в РПЛ лучше обратиться к тренеру», — добавила Ищенко.

«Балтика» досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата России по футболу. Повышение в классе произошло благодаря ничьей между «Акроном» и «Аланией» (0:0) в 32-м туре Первой лиги.

«Балтика» с 64 очками обеспечила себе место не ниже второго в турнирной таблице. На второй позиции располагается казанский «Рубин» (62), на третьей — владикавказская «Алания» (56).

Приморская команда сыграет в РПЛ впервые за 25 лет.

Ранее сообщалось, что «Енисей» получил лицензию для выступления в РПЛ в следующем сезоне.



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