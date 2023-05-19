«Енисей» получил лицензию для выступления в РПЛ в следующем сезоне

Красноярский «Енисей» получил лицензию Российского футбольного союза (РФС) для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24.

Об этом сообщается на странице «Енисея» в социальной сети «ВКонтакте».

Лицензия РФС I позволит красноярскому клубу сыграть в стыковых матчах за возможность выступить в РПЛ.

После 31 тура Первой лиги красноярцы с 49 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующей калининградской «Балтики» на 15 очков.

Ранее стали известны клубы Первой лиги, которые получат лицензию для РПЛ и стыковых матчей.