«Енисей» получил лицензию для выступления в РПЛ в следующем сезоне
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Об этом сообщается на странице «Енисея» в социальной сети «ВКонтакте».
Лицензия РФС I позволит красноярскому клубу сыграть в стыковых матчах за возможность выступить в РПЛ.
После 31 тура Первой лиги красноярцы с 49 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующей калининградской «Балтики» на 15 очков.
Ранее стали известны клубы Первой лиги, которые получат лицензию для РПЛ и стыковых матчей.