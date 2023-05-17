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«Арсенал», «Волгарь», «Енисей» и «Родина» получат лицензию для РПЛ и стыковых матчей

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Стали известны клубы Первой лиги, которые получат лицензию для Российской премьер-лиги (РПЛ) и стыковых матчей.
«Арсенал», «Волгарь», «Енисей» и «Родина» получат лицензию для РПЛ и стыковых матчей
  • Gettyimages.ru
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Как сообщает «Чемпионат», лицензию Российского футбольного союза (РФС), дающую право выступать в РПЛ, с большой долей вероятности получат тульский «Арсенал», астраханский «Волгарь», красноярский «Енисей» и московская «Родина».

Таким образом, именно эти клубы поспорят между собой за право участия в стыковых матчах.

По информации источника, владикавказская «Алания» и махачкалинское «Динамо» лицензию РФС-1 не получат.

После 31 тура Первой лиги возглавляет турнирную таблицу с 64 очками калининградская «Балтика». Второе место занимает казанский «Рубин», набравший 62 очка.

«Арсенал» располагается на восьмой строчке (41 очко), «Волгарь» — на седьмой (44), «Енисей» — на четвёртой (49), «Родина» — на шестой (45).

Ранее сообщалось, как в Первой лиге пошутили о вылете московского «Торпедо» из РПЛ.

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