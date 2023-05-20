Капелло пожелал удачи Игнашевичу после выхода «Балтики» в РПЛ
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«Удачи Игнашевичу. Это только начало!» — приводит слова Капелло «Матч ТВ».
«Балтика» досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата России по футболу. Повышение в классе произошло благодаря ничьей между «Акроном» и «Аланией» (0:0) в 32-м туре Первой лиги.
«Балтика» с 64 очками обеспечила себе место не ниже второго в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что министр спорта Калининградской области считает большим праздником выход «Балтики» в РПЛ.