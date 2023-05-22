«Химки» вслед за «Торпедо» досрочно вылетели из РПЛ

Подмосковные «Химки» после победы нижегородского «Пари НН» над «Сочи» досрочно потеряли шансы на сохранение места в Российской премьер-лиге (РПЛ) на сезон-2023/24.

Коллектив Сергея Юрана в матче 28-го тура чемпионата России по футболу нанёс поражение на своём поле «Сочи» со счётом 4:0.

«Химки» с 18 очками выше 15-го месте в турнирной таблице уже не поднимутся. В зоне стыковых матчей «Факел» (27 очков) и «Пари НН» (26). Московский «Торпедо» (13) также потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. Командам осталось провести по два матча.

Вместе с тем право сыграть в РПЛ получил казанский «Рубин» и калининградская «Балтика».

Ранее сообщалось, что ФК «Родина» получил лицензию для выступления в РПЛ.