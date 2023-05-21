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Рахимов: команды, которые выходят в РПЛ, должны по составу поменяться на 60—70%

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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов считает, что команды, вышедшие в РПЛ, должны менять большую часть состава.
Рахимов: команды, которые выходят в РПЛ, должны по составу поменяться на 60—70%
  • РИА Новости

«Те команды, которые выходят, наверно, должны по составу поменяться на 60—70%. Это совершенно другой уровень, другое сопротивление, другие скорости.

Нужно усиление не только нам, но и той же «Балтике», — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба.

«Рубин» вернулся в РПЛ спустя год после вылета. Клуб из столицы Татарстана обыграл в матче 32-го тура Первой лиги на выезде калининградскую «Балтику» (1:0).

Приморская команда накануне обеспечила себе место в РПЛ на сезон-2023/24.

Ранее РПЛ выступила с заявлением по поводу возвращения казанского «Рубина» в элитный дивизион.

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