Рахимов: команды, которые выходят в РПЛ, должны по составу поменяться на 60—70%

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов считает, что команды, вышедшие в РПЛ, должны менять большую часть состава.

«Те команды, которые выходят, наверно, должны по составу поменяться на 60—70%. Это совершенно другой уровень, другое сопротивление, другие скорости.

Нужно усиление не только нам, но и той же «Балтике», — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба.

«Рубин» вернулся в РПЛ спустя год после вылета. Клуб из столицы Татарстана обыграл в матче 32-го тура Первой лиги на выезде калининградскую «Балтику» (1:0).

Приморская команда накануне обеспечила себе место в РПЛ на сезон-2023/24.

Ранее РПЛ выступила с заявлением по поводу возвращения казанского «Рубина» в элитный дивизион.