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РПЛ — о возвращении «Рубина» в элитный дивизион: очень скучали

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Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по поводу возвращения казанского «Рубина» в элитный дивизион.

«Рубин»! С возвращением! Мы не виделись год, но очень скучали», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

«Рубин» вернулся в РПЛ спустя год после вылета. Клуб из столицы Татарстана обыграл в матче 32-го тура Первой лиги на выезде калининградскую «Балтику» (1:0).

Приморская команда накануне обеспечила себе место в РПЛ на сезон-2023/24.

«Рубин» (65 очков) и «Балтика» (64) уже не опустятся ниже второго места в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Енисей» получил лицензию для выступления в РПЛ в следующем сезоне.

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