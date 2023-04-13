Войти в одну реку: чем может обернуться возвращение Месси в «Барселону»

Лионель Месси близок к тому, чтобы покинуть «Пари Сен-Жермен». Как сообщают СМИ, переговоры между футболистом и клубом зашли в тупик, а сам аргентинец всерьёз рассматривает возможность перехода в «Барселону». И хотя главный тренер каталонцев Хави якобы уже провёл переговоры с бывшим одноклубником и нашёл ему позицию на поле, данный переход может показаться не лучшим вариантом для команды. Чем может грозить сине-гранатовым возвращение легендарного нападающего — в материале RT.

На протяжении последних месяцев одной из самых обсуждаемых тем в футболе остаётся будущее Лионеля Месси. После ЧМ-2022 продление его контракта с «Пари Сен-Жермен» казалось делом решённым, но с того момента много изменилось. Подопечные Кристофа Галтье вылетели из плей-офф Лиги чемпионов в первом же раунде, аргентинца стали освистывать собственные болельщики, а переговоры о новом соглашении застопорились. И на фоне этого усилились слухи о возможном отъезде легендарного игрока из Парижа. При этом СМИ сватают его как в команды из США и Саудовской Аравии, так и в «Барселону».

Идея создания в ПСЖ «большого трио» изначально казалась крайне рискованной. В современных реалиях наличие в составе сразу трёх исполнителей, отказывающихся участвовать в прессинге и не помогающих партнёрам в защите, серьёзно осложняет жизнь всему коллективу и делает его не только крайне уязвимым в обороне, но и лимитирует потенциал в атаке. Ведь сейчас львиная доля моментов создаётся после отбора мяча на чужой половине поля, а без давления на соперника со стороны форвардов сделать это почти невозможно.

И хотя в чемпионате Франции трио Лионель Месси — Киллиан Мбаппе — Неймар выступало более чем впечатляюще и демонстрировало великолепную продуктивность, в важных противостояниях их минусы перевешивали плюсы. Год назад «Пари Сен-Жермен» уступил в дуэли характеров «Реалу» в 1/8 финала ЛЧ (2:3) и отправился бороться за трофеи на домашней арене, а в этом был разгромлен «Баварией» по сумме двух встреч (0:3). И именно после этого возникли и разногласия по новому договору, и трения с болельщиками.

Сейчас всё идёт к тому, что летом Месси покинет Париж. По информации СМИ, в ПСЖ недовольны уровнем отдачи аргентинца и результатами в ключевых матчах, а сам нападающий — отсутствием плана по развитию и данных о составе на будущий сезон. При этом в стане «горожан» понимают, что расставание с Лео поможет им заметно облегчить платёжную ведомость. А в настоящее время это также является для них крайне важной задачей.

И складывается впечатление, что это пойдёт на пользу обоим. В первую очередь, «Пари Сен-Жермен», долгое время принимавший крайне спорные селекционные решения вместо того, чтобы сосредоточиться на формировании коллектива вокруг своей главной молодой звезды в лице Мбаппе. В отличие от пребывающего на заключительном этапе своей карьеры Месси, Килиан способен стать лидером на долгие годы и при должной поддержке помочь красно-синим впервые в своей истории выиграть Лигу чемпионов.

Ранее он уже неоднократно демонстрировал свою готовность вести за собой партнёров и добиваться успеха. Достаточно вспомнить хотя бы мундиаль 2022 года, где во многом его великолепная игра помогла Франции добраться до финала. И это с учётом множества кадровых потерь. Из-за травм в Катаре не выступили Карим Бензема, Кристофер Нкунку, Преснель Кимпембе, Поль Погба, Н’Голо Канта, а Лукас Эрнандес получил повреждение в первом же матче на групповой стадии.

В свете этого, удивительно наблюдать за тем, как руководство ПСЖ пытается усидеть на двух стульях и удовлетворить запросы и Мбаппе, и Месси. Хотя ранее в прессе уже сообщалось о напряжённостях в отношениях между двумя звёздами. Так, Килиан якобы требовал боссов «разогнать аргентинскую республику», а Лионель поражался, что именно француза считают главным футболистом парижан и намерены строить проект вокруг него, игнорируя их с Неймаром.

Если верить слухам, сам Месси также не прочь покинуть «Пари Сен-Жермен», где не только не сумел стать лидером, но впоследствии превратился в изгоя. И дело не только в свисте фанатов. Многие эксперты уже активно говорят о провале проекта с приглашением аргентинца и требуют избавиться от него. Например, бывший полузащитник красно-синих Жером Ротен, недовольный не только вкладом в игру самого ценного игрока ЧМ в Катаре, но и отношением к команде. В частности, его возмутили регулярные отлучки Лионеля в Барселону, где тот проводит выходные.

Тем примечательнее, что на данный момент именно каталонцев считают главными претендентами на подписание Месси. Также в прессе фигурируют «Интер Майами» и «Аль-Хилаль», но самому футболисту оба варианта не кажутся привлекательными. По информации инсайдеров, тот не намерен завершать европейскую карьеру и планирует ещё раз побороться за главный трофей ЛЧ. И передумать его не может заставить ни доля в американском клубе, ни зарплата в €400 млн в Саудовской Аравии.

Желание Месси вернуться в «Барселону» объяснимо. Там он стал звездой мирового масштаба, завоевал множество трофеев, стал символом клуба и остался любимцем болельщиков, несмотря на отъезд во Францию. Подтверждением тому являются хотя бы скандирования фанатами его имени на двух последних матчах «блауграны», обусловленные появлением слухов о его возвращении. Кроме того, в Каталонии его ждёт мощный по составу коллектив и главный тренер, который не только долгие годы выступал вместе с ним, но и готов предоставить ему важную роль на поле. Как сообщает BBC, Хави уже неоднократно общался с Лионелем, обещал использовать его в роли одного из двух центральных полузащитников и наделить теми же функциями, что и в сборной. И сам аргентинец был крайне заинтригован подобными перспективами.

Таким образом, на закате карьеры Месси может получить ещё один шанс побороться за победу в главном еврокубке, да ещё и в родной команде, где его по-прежнему боготворят. Причём даже те, кто ранее не были его партнёрами. По словам того же Роберта Левандовски, он был бы очень рад поработать с Лео. И при такой поддержке возвращение аргентинца действительно может показаться перспективным. В Катаре тот буквально в одиночку дирижировал игрой сборной и в итоге привёл её к первой победе на мундиале за 36 лет. И если футболисты «Барселоны» сплотятся вокруг него и будут также делать за него всё черновую работу, то этот проект может оказаться удачным.

Вопрос в том, нужно ли это сине-гранатовым прямо сейчас? Ведь в родном коллективе его проблемы никуда не денутся, изменится лишь окружение. Месси по-прежнему останется обузой в обороне и будет выключаться из командного прессинга. А для нынешней «Барселоны» именно этот аспект является важнейшим. На данный момент она занимает второе место в Ла Лиге по скорости возврата мяча после потерь (7,49), уступая только «Реал Сосьедад». А с Лионелем этот показатель заметно просядет.

При этом нет никаких гарантий, что его вклад в нападение перекроет этот минус. Безусловно, аргентинец остаётся одним из величайших атакующих исполнителей современности и иногда в одиночку способен решить исход практически любого противостояния, но в последнее время это случалось всё реже. Причём ещё до перехода в ПСЖ. Можно вспомнить унижение «Барселоны» в матче с «Баварией» (2:8), сокрушительные поражения от «Ромы» и «Ливерпуля» после крупных побед в первых встречах, проигрыши «Ювентусу» и «Атлетико». А ведь тогда Месси находился на пике.

Кроме того, приглашение Лионеля фактически свернёт нынешний проект, ключевые роли в котором отведены молодым воспитанникам в лице Гави и Педри, а также Левандовски. В том случае, если аргентинец действительно займёт место в средней линии, одному из юных талантов придётся искать новую позицию, а это может негативно сказаться на его развитии. Ведь именно в центре поля оба максимально продуктивны.

Поэтому возвращение Месси в «Барселону» вполне может и не пойти ей на пользу, если оно вообще состоится. А в этом случае также есть много подводных камней. И одним из таких является потолок зарплат в Ла Лиге, способный сделать невозможным приглашение нападающего. Если верить слухам, в настоящее время каталонцы готовятся обсудить с руководством чемпионата вопрос подписания Лионеля, но, если тот не решится заметно ужаться по зарплате, оно станет реальным лишь в случае продажи ряда других футболистов. И это также может заметно ослабить команду.

Возможно, именно поэтому многие со скепсисом относятся к переходу Месси в «Барселону», а некоторые и вовсе полагают, что клуб лишь изображает бурную деятельность, но на самом деле не собирается вновь возобновлять с ним сотрудничество. И на эту мысль может наталкивать факт отсутствия прямых переговоров между футболистом и президентом «блауграны» Жоаном Лапортой.

Быть может, в клубе прекрасно осознают все риски и не намерены вновь «входить в ту же реку», но не хотят провоцировать негатив со стороны болельщиков. Поэтому и демонстрируют своё якобы желание вновь заполучить форварда. Так это или нет, станет известно уже летом. Но не исключено, что в итоге у Месси не останется иного выбора, кроме как отправиться покорять MLS или соперничать с Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.