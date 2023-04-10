Галтье: Мбаппе провёл слабый матч с «Ниццей»

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье оценил игру нападающего команды Килиана Мбаппе в матче 30-го тура чемпионата Франции с «Ниццей».

«Для него это был 51-й или 52-й матч в сезоне. Это нормально, что его форма ухудшилась. Он закончил предматчевую тренировку раньше. Он сыграл слабый матч, но хотел быть на поле в трудные минуты для команды», — сказал тренер.

Матч в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» завершился со счётом 2:0. В составе ПСЖ отличились Лионель Месси и Серхио Рамос.

ПСЖ с 69 очками продолжает лидировать в Лиге 1. «Ницца» (45) располагается на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что Галтье доволен победой над «Ниццей» в матче чемпионата Франции.

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