Галтье — о победе над «Ниццей»: было важно выиграть после наших неудачных домашних матчей

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье доволен победой над «Ниццей» в матче 30-го тура чемпионата Франции.

«Было важно выиграть после победы «Ланса» и наших неудачных домашних матчей с «Ренном» и «Лионом».

Я попросил игроков действовать очень компактно и поменять стиль игры, с тем чтобы показать более солидный футбол. Игроки приложили огромные усилия», — приводит слова Галтье L’Équipe.

Матч в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» завершился со счётом 2:0. В составе ПСЖ отличились Лионель Месси и Серхио Рамос.

ПСЖ с 69 очками продолжает лидировать в Лиге 1. «Ницца» (45) располагается на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ дало Галтье два матча на исправление ситуации в чемпионате Франции по футболу.