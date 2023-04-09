Галтье — о победе над «Ниццей»: было важно выиграть после наших неудачных домашних матчей
- AP
«Было важно выиграть после победы «Ланса» и наших неудачных домашних матчей с «Ренном» и «Лионом».
Я попросил игроков действовать очень компактно и поменять стиль игры, с тем чтобы показать более солидный футбол. Игроки приложили огромные усилия», — приводит слова Галтье L’Équipe.
Матч в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» завершился со счётом 2:0. В составе ПСЖ отличились Лионель Месси и Серхио Рамос.
ПСЖ с 69 очками продолжает лидировать в Лиге 1. «Ницца» (45) располагается на восьмой позиции.
Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ дало Галтье два матча на исправление ситуации в чемпионате Франции по футболу.