L'Equipe: тренеру ПСЖ Галтье дали два матча на исправление ситуации в Лиге 1

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Руководство «Пари Сен-Жермен» дало главному тренеру Кристофу Галтье два матча на исправление ситуации в чемпионате Франции по футболу.
L'Equipe: тренеру ПСЖ Галтье дали два матча на исправление ситуации в Лиге 1
  • AP
  • © Aurelien Morissard

По информации L'Equipe, руководители клуба придают большое значение титулу и внимательно следят за текущей ситуацией, которая может их расстроить в ближайшие недели.

Отмечается, что 3 апреля на рабочем собрании прозвучал призыв «сомкнуть ряды», чтобы спасти расположение команды в таблице.

ПСЖ расположился на первом месте в таблице Лиги 1 с 66 очками. Позиции Галтье ослабли после поражения в матче 29-го тура чемпионата Франции от «Лиона» (0:1). В Лиге чемпионов команда вылетела в 1/8 финала от «Баварии».

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может возглавить ПСЖ.

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