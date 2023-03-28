Источник: ПСЖ рассматривает кандидатуру Манчини на пост главного тренера

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может возглавить «Пари Сен-Жермен».
Источник: ПСЖ рассматривает кандидатуру Манчини на пост главного тренера
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  • © Claudio Villa

По информации Il Messaggero, будущее Кристофа Галтье в клубе под вопросом из-за результатов команды. Отмечается, что Роберто Манчини может быть заинтересован в переезде в другое место и ПСЖ следит за этим вопросом.

Напомним, что итальянский специалист привёл «старую синьору» к победе на чемпионате Европы — 2020. Тогда Италия в серии пенальти обыграла Англию в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Моуринью может возглавить ПСЖ.

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