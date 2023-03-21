Источник: Моуринью может возглавить ПСЖ

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью летом может возглавить «Пари Сен-Жермен».

По информации инсайдера Педро Алмейды, португальский специалист — главная трансферная цель парижан на следующий сезон. Руководство верит, что Моуринью поможет команде выиграть первую Лигу чемпионов в истории клуба.

8 марта ПСЖ проиграл «Баварии» — 0:2. Первая игра также закончилась победой команды из Германии со счётом 1:0. Таким образом, ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов, а «Бавария» прошла в 1/4 финала. В настоящий момент клубом руководит Кристоф Галтье.

Ранее сообщалось, что ПСЖ не уверен в желании продлить контракт с Месси из-за разногласий болельщиков.