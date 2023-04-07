BBC: Хави обсуждает с Месси его роль на поле в случае возвращения в «Барселону»

Стали известны детали переговоров между главным тренером «Барселоны» Хави Эрнандесом и нападающим «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси.

Как сообщил BBC журналист Гильем Балаге, Хави обсуждает с Месси его роль на поле в случае возвращения в каталонский клуб.

По информации источника, тренер обещал 35-летнему аргентинцу использовать его в качестве одного из двух полузащитников, играющих перед опорным, что очень близко к его роли в Аргентине.

Отмечается, что предложения парижскому клубу от сине-гранатовых о трансфере нападающего до сих пор не поступало.

В нынешнем сезоне Месси забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач в 33 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси склоняется к переходу в саудовский «Аль-Хиляль».