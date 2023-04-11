Левандовски: место Месси — в «Барселоне», надеюсь, в следующем сезоне мы сможем сыграть вместе

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски считает, что форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси должен вернуться в каталонский клуб.

«Место Месси — в «Барселоне», и, если он вернётся, это будет что-то невероятное. Мы знаем, что его место здесь, в «Барселоне». Я не знаю, что произойдёт, но надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем сыграть вместе», — цитирует Левандовски Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня.

По информации СМИ, аргентинец близок к возвращению в «Барселону».

Ранее Месси пригласил в гости фаната, который простоял десять часов у его дома.