Левандовски: место Месси — в «Барселоне», надеюсь, в следующем сезоне мы сможем сыграть вместе
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«Место Месси — в «Барселоне», и, если он вернётся, это будет что-то невероятное. Мы знаем, что его место здесь, в «Барселоне». Я не знаю, что произойдёт, но надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем сыграть вместе», — цитирует Левандовски Mundo Deportivo.
В нынешнем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня.
По информации СМИ, аргентинец близок к возвращению в «Барселону».
Ранее Месси пригласил в гости фаната, который простоял десять часов у его дома.