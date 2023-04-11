Месси пригласил в гости фаната, который простоял десять часов у его дома
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Болельщик почти десять часов простоял у дома Месси, прежде чем над ним сжалилась супруга игрока Антонелла. Она пригласила фаната в дом.
«Первое, что я увидел, это стоящий передо мной в тапочках Месси, и он сказал: «Привет». Это был невероятный момент. Я рассказал ему, что люблю его, мы сфотографировались, и он поставил автограф на моей руке», — цитирует фаната Infobae.
В нынешнем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня.
Ранее сообщалось, что «Барселона» убрала Пике, чтобы Месси мог вернуться в клуб.