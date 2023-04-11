Месси пригласил в гости фаната, который простоял десять часов у его дома

Хуан Полкан, фанат нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, рассказал, как футболист впустил его в дом.

Болельщик почти десять часов простоял у дома Месси, прежде чем над ним сжалилась супруга игрока Антонелла. Она пригласила фаната в дом.

«Первое, что я увидел, это стоящий передо мной в ​​тапочках Месси, и он сказал: «Привет». Это был невероятный момент. Я рассказал ему, что люблю его, мы сфотографировались, и он поставил автограф на моей руке», — цитирует фаната Infobae.

В нынешнем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня.

Ранее сообщалось, что «Барселона» убрала Пике, чтобы Месси мог вернуться в клуб.