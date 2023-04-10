Marca: «Барселона» убрала Пике, чтобы Месси мог вернуться в клуб

Каталонская «Барселона» пытается вернуть в состав команды нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

По информации Marca, клуб избавился от защитника Жерара Пике, который принимал активное участие в уходе Месси из команды в 2021 году. «Барселона» также планирует продлить контракт с Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

В нынешнем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

По информации СМИ, аргентинец близок в возвращению в «Барселону».

Ранее сообщалось, что Кристоф Галтье доволен победой над «Ниццей» в матче чемпионата Франции.