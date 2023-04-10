Marca: «Барселона» убрала Пике, чтобы Месси мог вернуться в клуб

Короткая ссылка
Каталонская «Барселона» пытается вернуть в состав команды нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

По информации Marca, клуб избавился от защитника Жерара Пике, который принимал активное участие в уходе Месси из команды в 2021 году. «Барселона» также планирует продлить контракт с Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

В нынешнем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

По информации СМИ, аргентинец близок в возвращению в «Барселону».

Ранее сообщалось, что Кристоф Галтье доволен победой над «Ниццей» в матче чемпионата Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить