В окружении Месси назвали новости о снижении зарплаты в ПСЖ фейком

Окружение нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси опровергло информацию о том, что игрок хочет покинуть клуб из-за снижения зарплаты.

«Мы не желаем играть в эти маленькие игры, подобные фейковые новости не пойдут на пользу ни Лео, ни его отношениям с клубом. Но, возможно, это именно то, чего хотели бы некоторые люди», — цитирует представителя окружения Месси Le Parisien.

Текущий контракт аргентинца с ПСЖ рассчитан до 30 июня. В сезоне-2022/2023 он забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач в 32 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что в ПСЖ хотят надавить на Месси, Рамоса и ещё шестерых игроков, чтобы те остались в клубе.