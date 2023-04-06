В ПСЖ хотят надавить на Месси, Рамоса и ещё шестерых игроков, чтобы те остались в клубе

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Футбольный советник «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш хочет надавить на нескольких игроков, чтобы те остались в команде.
В ПСЖ хотят надавить на Месси, Рамоса и ещё шестерых игроков, чтобы те остались в клубе
  • Gettyimages.ru

По информации Le Parisien, руководитель добивается, чтобы новые контракты подписали Витинье, Карлос Солер, Ренату Саншеш, Фабиан Руис, Хуан Бернат, Серхио Рамос, Уго Экитик и Лионель Месси.

ПСЖ расположился на первом месте в таблице Лиги 1 с 66 очками. Команда потерпела поражение в матче 29-го тура чемпионата Франции от «Лиона» (0:1). В Лиге чемпионов ПСЖ вылетел в 1/8 финала от «Баварии».

Ранее сообщалось, что тренеру ПСЖ Кристофу Галтье дали два матча на исправление ситуации в Лиге 1.

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