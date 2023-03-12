Превосходство Латыпова, падение Серохвостова и побег Гореевой: чем запомнились масс-старты на этапе Кубка Содружества

Эдуард Латыпов победил в масс-старте на последнем этапе Кубка Содружества в Тюмени. Биатлонист выиграл шестую гонку подряд в рамках турнира. Вторым и третьим финишную черту пересекли россиянин Роман Ерёмин и белорус Никита Лобастов. А вот Даниил Серохвостов не смог побороться за награды, упав на первом круге после контакта с Кириллом Бажиным и сломав винтовку. В аналогичной дисциплине среди женщин первенствовала Анастасия Гореева, убежавшая от преследовательниц перед заключительной стрельбой. Серебро завоевала Наталья Гербулова, вторую бронзу подряд — Екатерина Носкова.

Последний этап Кубка Содружества завершался в воскресенье масс-стартами. У мужчин всё внимание было приковано к противостоянию Даниила Серохвостова и Эдуарда Латыпова. В отсутствие заболевшего белоруса Антона Смольского именно этот дуэт выглядел сильнее остальных на лыжне, а бронзовый призёр Олимпиады в Токио одержал пять побед подряд на турнире.

Также по теме Триумф Латыпова, побег Шевченко от Сливко и характер Носковой: чем запомнились пасьюты на Кубке Содружества по биатлону Эдуард Латыпов выиграл гонку преследования на заключительном этапе Кубка Содружества в Тюмени и досрочно первенствовал в общем зачёте....

Однако ожидания болельщиков разрушились на первом же круге. На подъезде к стадиону произошло падение: на снегу оказались Серохвостов и Кирилл Бажин. Спортсмены сумели подняться и продолжить выступление. Но, как оказалось позднее, этот инцидент стал фатальным для Даниила. Он сломал винтовку и просто не смог стрелять на огневом рубеже.

Причём биатлонисты так до конца и не поняли, как именно произошло столкновение. По словам Серохвостова, он спокойно бежал за Латыповым и никуда не перестраивался.

«Я видел боковым зрением, что кто-то едет слева. Я шёл за Эдиком, на спуске начал поворачивать, а Кирилл очень близко ко мне ехал — не знаю зачем. Секунда — и я уже валяюсь. Я плохо помню: ехал и упал. Самочувствие отличное, оружие целое, ложа тоже вроде цела. Отвалился ремень и сломались все обоймы, выпали патроны. Обидно, что ещё сказать. Мог сегодня бороться, готов был, самочувствие позволяло», — сокрушался спортсмен.

У Бажина, который всё-таки продолжил выступление, другая версия произошедшего. По мнению Кирилла, падение случилось из-за Даниила.

«Серохвостов говорит, что я виноват? Мне кажется, у каждого своя правда. У меня была хорошая скорость, и я стал всех объезжать. А Даня в этот момент начал обходить Эдика. И когда он начал перешагивать левой ногой, подрезал меня, выбил лыжи, и я просто прямо полетел», — отметил спортсмен.

Впрочем, даже в отсутствие Серохвостова Латыпов заставил понервничать своих болельщиков. После идеальной первой лёжки он допустил два промаха на второй и оказался в роли догоняющего. Биатлонист отстал от Романа Ерёмина на 27,2 секунды.

Однако уже после первой стойки, где традиционно промазал один раз, Эдуард сумел улучшить свои позиции. В этом ему помогли и сами биатлонисты: Ерёмин ошибся дважды, белорус Матвей Воробей, шедший вторым, — один раз. В итоге лидер национальной сборной уходил со стадиона четвёртым через 15 секунд после идеально стрелявшего Антона Бабикова, вслед за Никитой Поршневым и Никитой Лобастовым.

На лыжне в Тюмени Латыпову практически нет равных, поэтому он достаточно легко догнал соперников и первым выкатился на стадион. А дальше оставалось лишь справиться с самим собой и не допустить промахов. К радости тренеров, спортсмен задачу выполнил и закрыл все мишени, даже нелюбимую последнюю. В этот момент вопрос о победителе уже был решён. Эдуард в одиночестве убегал на последний круг с преимуществом 30 секунд.

Бабиков и Поршнев, не ожидавшие такой меткости Латыпова, занервничали и синхронно по разу ошиблись. А Ерёмин, доставший на трассе Лобастова, отработал на стойке чисто, как и белорус. В итоге именно Никита и Роман распределяли между собой второе и третье места. Впрочем, серьёзной борьбы на лыжне не получилось. Россиянин достаточно быстро ушёл от соперника и даже пытался потрепать нервы Эдуарду, но тот контролировал ситуацию.

«Мне говорили, что Ерёмин на последнем круге приближается, но я старался не дёргаться сильно. Только в последний подъём я уже выдал по-нормальному, чтобы комфортно к финишу подойти.

Победы не расслабляют, а, наоборот, мотивируют. Нужно стараться прогрессировать в любом случае: работа есть, есть к чему стремиться. Дай бог, когда-нибудь попадём на международные старты, а там конкуренция намного выше. И там вообще слабину нельзя давать, нужно держать себя в тонусе, чтобы на Кубке мира создать конкуренцию лучшим спортсменам мира. Думаю, сейчас мы могли бы бороться за топ-3 на Кубке мира. Это вполне реально», — сказал биатлонист.

Женский масс-старт получился более непредсказуемым, потому что Динара Алимбекова-Смольская приехала в Тюмень не в лучшем физическом состоянии. В гонке преследования на последнем круге она очень много проиграла победительнице Анастасии Шевченко. И в этот раз с трудом держалась в группе лидеров, в итоге финишировав шестой.

Чуть не сотворила сенсацию 38-летняя Екатерина Юрлова-Перхт. Чемпионка мира пропустила прошлый сезон, и соревнования в Тюмени стали первыми после большой паузы. Пока ходом она уступает более молодым и дерзким биатлонисткам, но благодаря хорошей стрельбе в масс-старте она претендовала на медаль вплоть до последнего огневого рубежа.

Первая половина гонки выявила группу лидеров. Тамара Дербушева уходила на третий круг после второй лёжки с небольшим преимуществом над Натальей Гербуловой, а в 17 секундах от них шли ещё четыре спортсменки.

Многое у девушек уже традиционно решилось на первой стойке. Её идеально провели только две лыжницы — Анастасия Гореева и Юрлова-Перхт. Это позволило им уйти со стрельбища с отрывом 25 секунд от преследовательниц. Однако держаться вместе с чемпионкой мира 28-летняя уроженка Павловского Посада не стала и за круг сумела создать себе приличное преимущество — как от Екатерины, так и от остальных биатлонисток. Возглавлявшая погоню Гербулова отстала от лидера почти на 50 секунд.

Этот побег и решил исход гонки. На последнем огневом рубеже Гореева один раз ошиблась, но созданного задела ей хватило, чтобы сохранить первое место, поскольку дважды промазала Юрлова-Перхт. Другие спортсменки были уже слишком далеко позади, поэтому даже с безупречной стрельбой Гербулова проиграла лидеру 17 секунд.

«Кажется, масс-старт теперь моя любимая дисциплина. По-моему, во всех гонках я была в призах или в цветах точно. Рада, что сегодня удалось выиграть. Первый промах на стойке? Это я поспешила. Рада, что не сдалась, продолжила концентрироваться и отработала чисто», — сказала Гореева.

Феноменальный последний круг на трассе выдала в очередной раз Носкова: она уходила со стадиона шестой с отставанием 44,9 секунды, но достаточно легко обошла трёх соперниц, которые, к слову, также очень сильны на лыжне, — Ирину Казакевич, Дербушеву и Алимбекову-Смольскую. В итоге у Екатерины вторая бронзовая медаль подряд после золота в спринте.

«Я обогнала девчонок, и тренеры меня очень вели: давай убегай, они все близко, до сих пор борются! Я просто на последнем подъёме потеряла уже немножко концентрацию — все кричат. Это была очень интересная гонка, я пришла на последний рубеж 11-й, но вот что делает ноль», — сказала Носкова.

В общем зачёте Кубка Содружества у женщин ожидаемо победила Алимбекова-Смольская, которая имела огромное преимущество над россиянками. И обойти белоруску было возможно, если бы она, как и муж, не вышла на старт в Тюмени. Второй стала Виктория Сливко, третьей — Казакевич.

Тем временем руководство Союза биатлонистов России уже планирует календарь на следующий сезон. Пока, по словам главы СБР Виктора Майгурова, рассматриваются соревнования на территории РФ и Белоруссии.

«Инсайда какого‑то о нём нет. Постараемся сделать его сбалансированным. И что очень важно, уже весной согласуем его с вещателями по времени трансляций, чего не было никогда. Мы решили сделать это на полгода раньше. Единый календарь с Белоруссией? Действительно обсуждаем нечто подобное. Может быть, так и сделаем. Ещё есть дикая и сумасшедшая идея завершить сезон на Камчатке», — отметил Майгуров.