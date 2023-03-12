Ерёмин — о втором месте в масс-старте: третий рубеж, конечно, подвёл

Российский биатлонист Роман Ерёмин прокомментировал итоги масс-старта на шестом этапе Кубка Содружества.

«Второе место означает, что я частично справился со стрельбой. Но третий рубеж, конечно, подвёл, засуетился. Груз лидерства тяжело нести. (Смеётся.)

На последнем круге для меня был такой вызов — приблизиться к Эдику как можно сильнее.

Чаще всего я себя показываю как плохой финишёр в створе, так что мне нужно было начинать работать с самого начала круга, чтобы обеспечить себе какое-то преимущество», — заявил Ерёмин в эфире «Матч ТВ».

Победу в гонке одержал Эдуард Латыпов. Он преодолел дистанцию 15 км за 36 минут 26,3 секунды. Ерёмин отстал от него на 11,3 секунды.

Замкнул тройку призёров белорус Никита Лобастов (+17,4).

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Анастасия Гореева выиграла масс-старт на шестом этапе Кубка Содружества в Тюмени.