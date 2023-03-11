Триумф Латыпова, побег Шевченко от Сливко и характер Носковой: чем запомнились пасьюты на Кубке Содружества по биатлону

Эдуард Латыпов выиграл гонку преследования на заключительном этапе Кубка Содружества в Тюмени и досрочно первенствовал в общем зачёте. Биатлонист допустил три промаха, но это не помешало ему опередить ближайшего преследователя Даниила Серохвостова на 55,1 секунды. Бронзу в упорной борьбе с Петром Пащенко завоевал Александр Поварницын. У женщин впервые в сезоне на высшую ступень пьедестала почёта поднялась Анастасия Шевченко, сумевшая на последнем круге убежать от Виктории Сливко. Екатерина Носкова замкнула тройку сильнейших, опередив обладательницу жёлтой майки лидера Динару Алимбекову-Смольскую.

Эдуард Латыпов продолжает удивлять болельщиков. После не самого удачного выступления в первой части чемпионата России в Ижевске, где биатлонист не сумел подняться на пьедестал почёта, спортсмен штампует золотые медали на финальном этапе Кубка Содружества в Тюмени. Представитель Башкортостана после победы в спринте уверенно выиграл и гонку преследования, завоевав пятую подряд награду высшей пробы на турнире.

Бронзовый призёр Олимпиады в Токио ушёл на дистанцию первым с комфортным отрывом 30 секунд от Даниила Серохвостова, отставание остальных соперников составляло почти минуту. Так что основным конкурентом для Латыпова был именно уроженец Барнаула.

Уже на первой лёжке Эдуард увеличил своё преимущество: биатлонист не допустил ни одного промаха, в то время как преследователь сделал ошибку. В итоге лидер гонки уходил на второй круг на 55 секунд раньше Даниила, отправившегося на штрафной. При этом за третье место шла упорная борьба между большой группой спортсменов, к которой благодаря точности потихоньку подтягивался Пётр Пащенко, стартовавший только 11-м.

На трёх оставшихся огневых рубежах Латыпов не был идеален: на каждом он не закрыл по мишени, но этого оказалось достаточно для победы, поскольку синхронно с ним промахивался и Серохвостов. Как объяснил Даниил после финиша, он пытался варьировать скорость стрельбы, чтобы попытаться догнать лидера гонки, и именно это привело к такому результату.

«Штрафные круги меня сегодня помотали. Конечно, можно было отработать лучше. Поторопился четыре раза. Это было связано с желанием сократить отставание. Кажется, что всё под контролем, но на самом деле, когда начинается такая спешка между выстрелами, он теряется, поэтому ошибки.

Когда Латыпов опережал меня на 50 секунд на второй лёжке, думал: ну сейчас два нуля — и я с Эдиком на финише выйду вместе. Но я намазал, он тоже, поэтому отрыв остался таким же», — объяснил Сероховстов в интервью «Матч ТВ».

Между тем тренер Латыпова Юрий Каминский остался доволен результатом своего подопечного, поскольку в Тюмени в субботу была непростая для биатлонистов погода.

«Много времени потратили перед гонкой, чтобы понять, как справиться с ветром. Не знаю, в чём на лёжке причина. Эдуард работал в своём темпе. Первый промах у него — наверное, на изготовке поторопился, а на последнем — с выстрелом», — объяснил специалист.

За бронзовую медаль в итоге боролись Пащенко и стартовавший шестым Александр Поварницын. Причём Пётр благодаря точности на трёх огневых рубежах даже с двумя штрафными на второй стойке уходил на последний круг третьим. Но соперник легко сократил отставание в две секунды и пристроился за спиной россиянина.

Так вдвоём они доехали до финишной прямой, где чуть-чуть быстрее оказался представитель Ижевска. По словам Пащенко, он проиграл Поварницыну, так как выбрал неправильную тактику.

«Я нормально себя чувствовал, а когда включился на максимум, понял: быстро кончилась энергия и я не смогу убежать от Александра на оптимальное расстояние, чтобы он не выкатился из-под меня. На мосту он, конечно, красиво всё сделал, правильно. Я немного не ожидал, это моя ошибка. Он раскрылся, начал работать палками, а я не смог из-под него выкатиться. Саня — молодец, тактически обыграл, а я обжёгся на своей самоуверенности», — объяснил Пащенко.

Латыпов же в это время получал поздравления с победой не только в гонке, но и в общем зачёте Кубка Содружества, поскольку его главный конкурент Антон Смольский накануне этапа заболел и решил пропустить соревнования. А отставание остальных биатлонистов от белоруса и россиянина в турнирной таблице оказалось значительным.

«Конечно, рад этому званию, что удалось выиграть трофей. Но в борьбе это намного лучше, интереснее. Для меня, спортсмена, это и прогресс, и удовольствие. К сожалению, так иногда бывает — есть болезнь, и у спортсменов тоже. Я желаю Антону выздороветь и чтобы уже в Ханты-Мансийске мы вышли на старт побороться. Мотивация на масс-старт есть. Бегаю ради удовольствия от гонок. Завтра такой же старт, буду решать свои задачи. Надо стараться одержать шестую победу на турнире, Йоханнес Бё же как-то это делает. Я тоже могу», — отметил Латыпов.

Куда более упорная борьба за золото развернулась у девушек. В первую очередь это было связано с тем, что преимущество Екатерины Носковой после спринта перед ближайшей преследовательницей Викторией Сливко составляло всего три секунды, Анастасией Шевченко — девять, а перед лидером общего зачёта Динарой Алимбековой-Смольской — 15. Именно эта четвёрка и распределила награды в пасьюте, поскольку чисто отработала обе лёжки и создала комфортный отрыв от остальных биатлонисток.

Однако уже на первой стойке девушки действовали не так слаженно. Без промахов на дистанцию смогла уйти только Сливко. Алимбекова и Шевченко не закрыли по одной мишени, Носкова — две. В итоге девушки поменялись местами: Виктория стала лидером, но всего в 20 секундах от неё бежали преследовательницы. Поэтому ошибаться на последней стрельбе было нельзя. Увы, чемпионка Европы точно отработать не смогла, всё-таки уйдя на штрафной круг.

В отличие от соотечественницы, невероятное хладнокровие проявила Шевченко. Анастасия попала все пять раз и убежала на дистанцию первой. Отставание Сливко не было катастрофическим — всего 4,4 секунды. Но догнать 23-летнюю биатлонистку ей не удалось. Для чемпионки мира среди юниоров эта золотая медаль стала первой на турнире, и она не скрывала радости от победы.

«Мы приехали на четвёртый рубеж, и я понимала, что нужно стрелять на ноль. Другие соперницы давали мне шанс, поэтому старалась, всё получилось. Вика Сливко была от меня в пяти секундах, но я знала: могу с ней конкурировать. По трассе мне говорили, что убегаю с каждым шагом. Я очень счастлива. Это первая золотая медаль, она выплакана потом, кровью и соплями — всем чем угодно», — призналась Шевченко.

За третье место серьёзной борьбы на финише не получилось, хотя Алимбекова и Носкова, допустив по одному промаху, уходили со стадиона вдвоём. Екатерина достаточно быстро и легко оторвалась от белоруски, которой не хватило сил на последний круг. Динара проиграла на трассе победительнице 40 секунд.

Этап Кубка Содружества продолжится в воскресенье, 12 марта: биатлонисты выйдут на гонки с общего старта.