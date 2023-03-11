Каминский объяснил промахи Латыпова в гонке преследования на этапе Кубка Содружества
- РИА Новости
«Ситуация с ветром была непростая, много времени потратили на пристрелке, чтобы понять, как работать с ним. Не знаю, в чём на лёжке причина. Латыпов работал в своём темпе.
Первый промах у него — наверное, на изготовке поторопился, а на последнем поторопился с выстрелом», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».
Победу в гонке одержал Эдуард Латыпов. Он допустил три промаха на четырёх огневых рубежах и преодолел дистанцию 12,5 км за 33 минуты 6,8 секунды.
Вторым стал Даниил Серохвостов (+55,1). Замкнул тройку призёров Александр Поварницын (+1.12,3).
Ранее Латыпов заявил, что хотел бы составить конкуренцию норвежцу Йоханнесу Бё.