Носкова довольна результатом гонки преследования на шестом этапе Кубка Содружества

Российская биатлонистка Екатерина Носкова высказалась об итогах гонки преследования на шестом этапе Кубка Содружества.

«Рада, что получилось справиться со стрельбой лёжа, но со стойкой — не получилось. В таких ветровых условиях я могу быть довольна результатом. Прогресс в стрельбе есть, я счастлива оказаться на третьем месте», — приводит слова Носковой «Матч ТВ».

Носкова финишировала третьей. Она отстала от победившей Анастасии Шевченко на 28,5 секунды.

Шевченко преодолела дистанцию за 30 минут 43,7 секунды. Второе место заняла Виктория Сливко (+14,1).

Ранее Шевченко прокомментировала победу в гонке преследования на шестом этапе Кубка Содружества.