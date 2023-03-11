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Носкова довольна результатом гонки преследования на шестом этапе Кубка Содружества

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Российская биатлонистка Екатерина Носкова высказалась об итогах гонки преследования на шестом этапе Кубка Содружества.
Носкова довольна результатом гонки преследования на шестом этапе Кубка Содружества
  • РИА Новости

«Рада, что получилось справиться со стрельбой лёжа, но со стойкой — не получилось. В таких ветровых условиях я могу быть довольна результатом. Прогресс в стрельбе есть, я счастлива оказаться на третьем месте», — приводит слова Носковой «Матч ТВ».

Носкова финишировала третьей. Она отстала от победившей Анастасии Шевченко на 28,5 секунды.

Шевченко преодолела дистанцию за 30 минут 43,7 секунды. Второе место заняла Виктория Сливко (+14,1).

Ранее Шевченко прокомментировала победу в гонке преследования на шестом этапе Кубка Содружества.

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