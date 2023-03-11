Шевченко — о победе в гонке преследования: эта медаль выплакана потом и кровью

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала победу в гонке преследования на шестом этапе Кубка Содружества.

«Другие соперницы давали мне шанс, поэтому старалась отработать, всё получилось. По трассе мне говорили, что убегаю с каждым шагом. Думала и говорила себе, что важно бежать и нигде не споткнуться.

Я очень счастлива. Это первая золотая медаль, она выплакана потом, кровью и соплями, всем, чем угодно», — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».

Шевченко преодолела дистанцию за 30 минут 43,7 секунды.

Второй стала Виктория Сливко (+14,1). Замкнула тройку призёров Екатерина Носкова (+28,5).

Ранее сообщалось, что Носкова стала победительницей спринта на шестом этапе Кубка Содружества сезона-2022/23.