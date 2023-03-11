Юрлова-Перхт о шестом этапе Кубка Содружества: надеюсь, что эти старты помогут мне немного взбодриться
- РИА Новости
«Я получаю огромное удовольствие от соревнований, поэтому удаётся легко стрелковый компонент. Надеюсь, что эти старты помогут мне немного взбодриться», — приводит слова Юрловой-Перхт «Матч ТВ».
Юрлова-Перхт не допустила промахов на всех четырёх рубежах и заняла шестое итоговое место.
Победила Анастасия Шевченко, преодолевшая дистанцию за 30 минут 43,7 секунды.
Второй стала Виктория Сливко (+14,1). Замкнула тройку призёров Екатерина Носкова (+28,5).
Ранее Виктория Сливко прокомментировала результаты гонки преследования на шестом этапе Кубка Содружества.