Юрлова-Перхт о шестом этапе Кубка Содружества: надеюсь, что эти старты помогут мне немного взбодриться

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поделилась эмоциями после гонки преследования на шестом этапе Кубка Содружества.

«Я получаю огромное удовольствие от соревнований, поэтому удаётся легко стрелковый компонент. Надеюсь, что эти старты помогут мне немного взбодриться», — приводит слова Юрловой-Перхт «Матч ТВ».

Юрлова-Перхт не допустила промахов на всех четырёх рубежах и заняла шестое итоговое место.

Победила Анастасия Шевченко, преодолевшая дистанцию за 30 минут 43,7 секунды.

Второй стала Виктория Сливко (+14,1). Замкнула тройку призёров Екатерина Носкова (+28,5).

Ранее Виктория Сливко прокомментировала результаты гонки преследования на шестом этапе Кубка Содружества.