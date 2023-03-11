Сливко объяснила, почему не смогла побороться за победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала результаты гонки преследования на шестом этапе Кубка Содружества.

«Почему не поборолась на финише? Скольжение было тяжёлое, с первого круга пришлось работать не в том режиме, в котором планировала. Перед пристрелкой пошёл резко снег, скольжение поменялось сильно, лыжи начали прилипать», — приводит слова Сливко «Матч ТВ».

Сливко показала второй результат. Она отстала от победившей Анастасии Шевченко на 14,1 секунды. Шевченко преодолела дистанцию за 30 минут 43,7 секунды.

Замкнула тройку призёров Екатерина Носкова (+28,5).

Ранее Носкова высказалась об итогах гонки преследования на шестом этапе Кубка Содружества.