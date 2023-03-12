Латыпов — о победе в масс-старте: пришлось догонять, себя проявить

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в масс-старте на шестом этапе Кубка Содружества.

«Интересно, когда в борьбе всё происходит, пришлось догонять, проявить себя. Это очень хорошо, чтобы не расслабляться, попробовать контактную борьбу.

Мне говорили, что Ерёмин на последнем круге приближается, но я не старался сильно дергаться. Только в последний подъём уже выдал всё по-нормальному, чтобы комфортно к финишу подойти.

Дай бог, когда-нибудь попадём на международные старты, а там конкуренция будет выше. Нужно держать себя в тонусе, чтобы на Кубке мира составить конкуренцию лучшим спортсменам мира. Думаю, сейчас мы могли бы бороться за топ-3 или топ-6 на Кубке мира», — заявил Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Латыпов преодолел дистанцию в 15 км за 36 минут и 26,3 секунды.

Вторым стал Роман Ерёмин (+11,3). Замкнул тройку призёров белорус Никита Лобастов (+17,4).

Ранее Ерёмин прокомментировал итоги масс-старта на шестом этапе Кубка Содружества.