«Блюдо, которое подают холодным»: почему FIG наказала Винер спустя полтора года после скандала в Токио

Ирина Винер отстранена от работы на международных турнирах по художественной гимнастике на два года. Причиной стала её критика в адрес судей на Олимпийских играх в Токио, а также снятие кандидатуры Натальи Кузьминой с выборов на пост президента техкома Международной федерации гимнастики. Срок наказания многолетнего руководителя ВФХГ начнёт отсчитываться лишь с того момента, когда FIG вернёт российских спортсменок на мировую арену. По мнению Яны Батыршиной, отсутствие главного тренера на соревнованиях серьёзно скажется на результатах сборной, а Елена Вайцеховская считает, что последствия могут быть куда более масштабные.

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Ирину Винер от работы на международных соревнованиях на два года. Наказание вступит в силу лишь на следующий день после отмены так называемых защитных мер в отношении сборной России, связанных с проведением СВО на Украине.

Причиной разбирательства, которое привело к такому довольно жёсткому взысканию, стали высказывания главного тренера российской команды во время и после Олимпийских игр в Токио. Там, как известно, российские гимнастки впервые за 20 лет остались без золотых наград как в групповых упражнениях, так и в индивидуальном многоборье. Чемпионкой турнира стала израильтянка Линой Ашрам, уронившая ленту, а командная победа досталась болгаркам. Винер тогда обрушилась с сокрушительной критикой на судей, обвинив их в предвзятости и некомпетентности.

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«Дина не проиграла, она выиграла. Но, к сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдёт в историю так же, как Немов, когда ему 12 минут аплодировали. Дина Аверина сделала всё чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику, и за «артистику». Все должны были снимать. Всегда говорят, что если есть такая ошибка, то человек никогда не сможет, если другой не делал такой же ошибки, стать чемпионом, а тем более олимпийским, а тем более на последнем виде. Это было просто позором художественной гимнастики», — говорила Винер RT.

Соответствующий протест Олимпийского комитета России был отклонён техническим комитетом FIG: предвзятости и неудовлетворительной работы судей специалисты не усмотрели. После этого Винер также высказала претензии к деятельности президента техкома, россиянки Натальи Кузьминой.

«Это вопиющий факт. То ли она побоялась, что это русские, что могут не так понять. Но это был позор. Так просто подобное нельзя было оставлять. У нас всегда говорилось, что спортсменка, которая делает такую грубую ошибку, не может стоять на первой ступени пьедестала. Это войдёт в историю», — заявляла президент ВФХГ.

Впоследствии российская федерация сняла Кузьмину с новых выборов в FIG, что также стало одним из поводов для разбирательства дисциплинарной комиссии. Как отмечается в заявлении пресс-службы организации, отзыв кандидата сочли «карательной мерой». Расследование по делу Винер длилось больше года, и в конце концов она была признана виновной в нарушении правил FIG. Не в пользу легендарного тренера сыграли и два отягчающих обстоятельства: во-первых, она отказалась сотрудничать с комиссией, а во-вторых, в 2008 году уже получала предупреждение за публичные высказывания, нарушавшие этический кодекс федерации.

«Госпоже Винер-Усмановой запрещается участвовать или получать аккредитацию для исполнения какой-либо роли на международных соревнованиях, в том числе функций тренера, главы делегации или иной официальной роли на международных соревнованиях в рамках любого мероприятия под эгидой Международной федерации гимнастики или турнирах, организованных аффилированной федерацией — членом FIG, на период два года, который начнётся через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с российско-украинским конфликтом, при условии что защитные меры будут сняты в течение пяти лет с даты принятия настоящего решения», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте федерации.

Также в нём поясняется: если санкции в отношении российского спорта продлятся более пяти лет, то срок отстранения Винер будет сокращён на разницу между датой их отмены и семью годами с момента вынесения данного решения.

Вердикт может быть оспорен в апелляционном комитете FIG в течение 21 дня, но пока неизвестно, станет ли Винер это делать.

В России возмутились суровым наказанием для человека, который долгие годы олицетворяет собой художественную гимнастику и отдаёт все силы развитию любимого вида спорта.

«Лучших закапывают. Живьём. Хотят работать только с людьми, которые безмолвствуют, не имеют собственного мнения, с зависимыми людьми, которые кланяются. Это не только их касается, но и нас тоже. Людей с сильными характером ни здесь, ни там не любят. Не знаю, куда нам деться. Безобразие. Возмутительный факт», — заявила по этому поводу Татьяна Тарасова.

Яна Батыршина, в свою очередь, подчеркнула, что отстранение главного тренера серьёзно отразится на выступлениях гимнасток, так как все привыкли ощущать её поддержку во время соревнований.

«От неё идёт такая сила, такая мощь. По себе знаю: ты выходишь, а за тобой стена, которая защитит тебя при любых обстоятельствах. А теперь, когда нас всё‑таки допустят до соревнований, этой стены не будет. Если бы я была действующей спортсменкой, то сейчас бы начала трястись, честно говоря», — цитирует бывшую спортсменку «Матч ТВ».

А обозреватель RT Елена Вайцеховская отметила, что отстранение Винер, с одной стороны, выглядит нелепо из-за большого срока, прошедшего с момента событий, но с другой — заставляет вспомнить поговорку о том, что месть — это блюдо, которое подают холодным.

«Месть ли это? Безусловно. Такой очень чёткий маркер, что Международная федерация гимнастики ничего никогда не забывает и не прощает даже за давностью содеянного. Особенно циничен пункт, что отстранение вступит в силу только после того, как российские гимнастки вернутся на международную арену. Неожиданность ли это? Абсолютно нет. Когда за первой частью Мерлезонского балета (в Токио) последовала вторая (выступление Винер на чемпионате мира в октябре 2021-го), было понятно, что FIG не оставит это без внимания», — написала олимпийская чемпионка в своём Telegram-канале.

По её мнению, высказанному ещё по горячим следам скандала, у всех этих событий могут быть довольно серьёзные и далекоидущие последствия.

«В лучшем случае наша страна просто лишится части своего авторитета, и это ударит даже не по сёстрам Авериным, которые уже выиграли в гимнастике тот максимум, на который были способны, а по тем, кто придёт им на смену. В худшем — совершенно не исключено, что кто-то из нынешних боссов Международного олимпийского комитета рано или поздно задаст олимпийской общественности вопрос: а нужен ли нам в олимпийской программе источник непрерывных склок и скандалов?» — резюмировала Вайцеховская.