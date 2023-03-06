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Международная федерация гимнастики отстранила Винер на два года

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Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирину Винер на два года.
Международная федерация гимнастики отстранила Винер на два года
  • РИА Новости

«Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на какую-либо роль в международных соревнованиях, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на международном соревновании в любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года, который будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что защитные меры будут сняты в течение пяти лет со дня принятия настоящего решения», — говорится в заявлении.

3 марта исполком FIG продлил отстранение российских и белорусских атлетов до дальнейшего уведомления. Уточняется, что решение принято на основании новой статьи устава FIG от 1 января 2023 года.

Ранее Винер прокомментировала решение исполкома FIG продлить отстранение российских гимнастов от международных соревнований.

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