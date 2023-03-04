Винер прокомментировала решение исполкома FIG продлить отстранение российских гимнастов от международных соревнований
- РИА Новости
«Этого следовало ожидать», — приводит слова Винер «Матч ТВ».
3 марта исполком FIG продлил отстранение российских и белорусских атлетов до дальнейшего уведомления. Уточняется, что решение принято на основании новой статьи устава FIG от 1 января 2023 года.
МОК 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.
Ранее сообщалось, что FIG одобрила Анастасии Симаковой смену спортивного гражданства на немецкое.