Винер прокомментировала решение исполкома FIG продлить отстранение российских гимнастов от международных соревнований

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) отреагировала на решение исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG) продлить отстранение российских гимнастов от международных соревнований.

«Этого следовало ожидать», — приводит слова Винер «Матч ТВ».

3 марта исполком FIG продлил отстранение российских и белорусских атлетов до дальнейшего уведомления. Уточняется, что решение принято на основании новой статьи устава FIG от 1 января 2023 года.

МОК 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее сообщалось, что FIG одобрила Анастасии Симаковой смену спортивного гражданства на немецкое.