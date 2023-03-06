Тарасова прокомментировала отстранение Винер от работы на международных соревнованиях

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер на два года от международных соревнований.

«Хотят работать только с людьми, которые безмолвствуют, с зависимыми, которые кланяются. Это не только их касается, но и нас тоже. Людей с сильным характером ни здесь, ни там не любят, не знаю, куда нам деться», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

6 марта FIG отстранила Винер на два года.

Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Причиной разбирательства послужили публичные высказывания Винер после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Ранее сообщалось, что ФСГР изучает возможность подачи апелляции на решение о дисквалификации Винер.