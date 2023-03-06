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«Матч ТВ»: ФСГР изучает возможность подачи апелляции на решение о дисквалификации Винер

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Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) может подать апелляцию на решение Международной федерации гимнастики (FIG) о дисквалификации главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер.
«Матч ТВ»: ФСГР изучает возможность подачи апелляции на решение о дисквалификации Винер
  • РИА Новости

Как сообщает «Матч ТВ», у федерации есть право в течение 21 дня подать апелляцию на данное решение. ФСГР изучает возможность подачи апелляции, многое в данном вопросе будет зависеть от позиции Винер.

6 марта FIG отстранила Винер на два года.

Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Причиной разбирательства послужили публичные высказывания Винер после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Ранее Винер прокомментировала решение исполкома FIG продлить отстранение российских гимнастов от международных соревнований.

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