«Матч ТВ»: ФСГР изучает возможность подачи апелляции на решение о дисквалификации Винер
- РИА Новости
Как сообщает «Матч ТВ», у федерации есть право в течение 21 дня подать апелляцию на данное решение. ФСГР изучает возможность подачи апелляции, многое в данном вопросе будет зависеть от позиции Винер.
6 марта FIG отстранила Винер на два года.
Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Причиной разбирательства послужили публичные высказывания Винер после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.
Ранее Винер прокомментировала решение исполкома FIG продлить отстранение российских гимнастов от международных соревнований.