В Федерации спортивной гимнастики России отреагировали на отстранение Винер

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов рассказал, что подача апелляции на отстранение Ирины Винер от международных соревнований зависит от её решения.

«Будет или не будет подана апелляция — зависит от Ирины Александровны. Гипотетически такая возможность существует. На принятие решения насчёт подачи апелляции есть 21 день», — цитирует Титова РИА Новости.

6 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила Винер на два года.

Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Причиной разбирательства послужили публичные высказывания Винер после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Ранее Тарасова прокомментировала отстранение Винер от работы на международных соревнованиях.