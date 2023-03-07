Вайцеховская считает, что отстранение Винер связано с местью FIG

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская отреагировала на отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер на два года от международных соревнований.

«Двухлетнее отстранение Ирины Винер от гимнастики, с одной стороны, нелепо (всё-таки с момента инкриминируемых российскому тренеру событий прошло полтора года), но с другой — заставляет вспомнить поговорку о том, что месть — это блюдо, которое подают холодным.

Месть ли это? Безусловно. Такой очень чёткий маркер, что Международная федерация гимнастики ничего никогда не забывает и не прощает даже за давностью содеянного. Особенно циничен пункт, что отстранение вступит в силу только после того, как российские гимнастки вернутся на международную арену.

Неожиданность ли это? Абсолютно нет. Когда за первой частью Мерлезонского балета (в Токио) последовала вторая (выступление Винер на чемпионате мира в октябре 2021-го), было понятно, что FIG не оставит это без внимания», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

6 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила Винер на два года.

Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Причиной разбирательства послужили публичные высказывания Винер после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала отстранение Винер от работы на международных соревнованиях.