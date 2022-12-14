Споры с блогером, обвинения в «договорняке» и схватка с Кокляевым: как прошла битва взглядов Емельяненко и Дацика

Александр Емельяненко пообещал не допустить недооценки блогера Святослава Коваленко в предстоящем 16 декабря поединке и упрекнул соперника в том, что весь спортивный опыт он получил из интернета, а не в зале. В свою очередь, Вячеслав Дацик признался, что ему будет крайне непросто противостоять Павлу Шульскому, поскольку они провели около 100 спаррингов. Также он прямо во время пресс-конференции договорился о схватке со стронгменом Михаилом Кокляевым.

«Мне сложно было представить афишу «Емельяненко — Коваленко»

Отечественные поп-ММА в 2022-м подарили болельщикам немало интересных событий. А завершится уходящий год по-настоящему ярким шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 16 декабря, где в одном карде выйдут на ринг Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик. Первый после нокаута от Рыжего Тарзана в конце сентября поединков не проводил. В ноябре он должен был встретиться с руководителем промоушена Arena FC Сергеем Еркаевым, но бой перенесли на неопределённый срок из-за организационных неурядиц.

В свою очередь, Дацик всего несколько дней назад сошёлся с боксёром Ильясом Якубовым и потерпел поражение единогласным решением судей. При этом ветеран дважды оказывался в нокдауне. Теперь его ждёт противостояние со звездой кулачных боёв Павлом Шульским.

А вот выбор соперника для Емельяненко удивил. Он померится силами с известным блогером Святославом Коваленко, специализирующимся на интервью со звёздами поп-ММА и проведении с ними спаррингов. На пресс-конференции в преддверии дуэли взглядов Александр неоднократно поддевал оппонента на тему его деятельности. В частности, спортсмен заявил, что молодой человек «набрался опыта из интернета», тогда как он больше времени проводил в зале. Вместе с тем Емельяненко предостерёг себя от недооценки Коваленко и пообещал настроиться на встречу с ним должным образом.

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«Я выйду и покажу, что умею. Увидим мы и то, что Свят умеет. Я стараюсь, наоборот, переоценить своего соперника. Каждый день спаррингуюсь, бью мешок и делаю всё, чтобы победить Святослава», — отметил Емельяненко.

Блогер не медлил с ответом и выразил надежду, что слова оппонента сыграют с ним злую шутку в случае, если он потерпит неудачу.

«Да, когда-то мне сложно было представить афишу «Емельяненко — Коваленко». Но всё идёт, как и должно быть. Смотрю на афишу — и глаз радуется. Александр правильно сказал, что я в интернете набирался опыта. Главное, чтобы эти слова не сыграли злую шутку, когда человек, набиравшийся опыта в интернете, победит того, кто там опыта не набирался», — подчеркнул Святослав.

На первый взгляд, для Емельяненко в данном противостоянии на кону действительно стоит большее. Если он уступит блогеру, пусть и активно занимающемуся единоборствами, то может приблизиться к завершению карьеры. А поражение Коваленко все воспримут как должное, поскольку он не профессиональный атлет. Но Александр подчеркнул, что в силу возраста слышит подобные высказывания перед каждым своим поединком и давно смирился со званием ветерана ММА.

Несмотря на громкий статус соперника, блогер пообещал не бегать от него по примеру Артёма Тарасова, а «зарубиться» в стойке, «если не собьёт электричка».

«Пока не могу этого представить... Я настолько уверен, что всё получится, что не собираюсь бегать по рингу. Надеюсь, там мои планы не поменяются. Нет такого, что я прямо полечу. Лететь на такого тяжеловеса неразумно. Но могу дать гарантию: не буду избегать боя», — подчеркнул Коваленко.

Любопытно, что для оппонентов данная встреча станет не первой. Год назад на одном из видеохостингов опубликовали минутный ролик их спарринга по правилам бокса. Спортсмен, явно набравший лишний вес, смотрелся достаточно тяжело, хотя и чаще попадал. При этом блогер регулярно отвечал своими сериями и совсем не выглядел мальчиком для битья. В преддверии боя оба призвали не обращать внимания на то видео.

«Я помню спарринг со Святом. Был тогда не в форме, только неделю тренировался, веса лишнего килограммов 20. И был вообще никакой, поэтому не стоит смотреть это. Сейчас я в других кондициях», — объяснил Емельяненко.

В настоящий момент Александр выглядит намного лучше. После поражения от Дацика многие опасались, что спортсмена вновь настигнут проблемы с алкоголем, но он по-прежнему ведёт здоровый образ жизни и регулярно выкладывает в социальные сети посты со своей супругой.

«Теперь у Александра есть серьёзный дефект, и с ним легко решать вопросы. Он наконец по-настоящему влюбился. И это послужит примером. Посмотрим, как это скажется на результате», — подытожил промоутер Владимир Хрюнов, организующий поединок.

А сам Александр уже думает о следующих поединках. Например, он в очередной раз заявил о желании встретиться с Александром Шлеменко, который недавно уступил Магомеду Исмаилову.

«Мне без разницы. Я же говорю, не выбираю себе оппонентов. Пусть готовится. У него и весовая... Ему не надо будет гонять. В межсезонье он весит 90—93 кг. Можем подраться. Я тоже веду здоровый образ жизни. Перестал хулиганить», — отметил боец.

«Любая ошибка может мне стоить карьеры»

Неменьший интерес вызывает второе главное событие турнира, в котором Дацик сойдётся с Шульским. Дополнительной интриги ему придаёт тот факт, что оба неоднократно вместе работали на тренировках и прекрасно знают друг друга. Так, Вячеслав признался, что провёл с соперником более 100 спаррингов.

«Паша не просто знаком с моими «колхозками», он использует свою тактику против этих «колхозок»… Он всё знает, знает защиту, поэтому интересно, как он будет уклоняться и атаковать на скорости. Ко всем боям я готовился вместе с Пашей», — напомнил Рыжий Тарзан.

Учитывая близкое знакомство оппонентов, другой известный боец поп-ММА, Гаджи Автомат, даже предположил, что поединок между ними может носить договорной характер. Оба с ходу отмели подобные обвинения. По словам Шульского, болельщики сразу догадаются, если они решат провести постановочную схватку.

«Знаю, какой он боксёр. Он уличный боец, хороший боец, и любая ошибка может мне стоить карьеры. Хочу показать красивый, грамотный, зрелищный бокс. Такая цель. Ну и вопрос: кто победит? Там бой с Гаджи, но я не планирую проигрывать», — отметил Шульский.

А Дацик успел не только «разогреть» предстоящее противостояние, но и договориться о встрече с Михаилом Кокляевым. Стронгмен пришёл на пресс-конференцию в качестве гостя и, давая комментарий, заявил, что сам не прочь подраться с Рыжим Тарзаном.

Хрюнов призвал спортсменов провести дуэль взглядов, что они с удовольствием сделали. При этом всё проходило в дружеской атмосфере. Например, Вячеслав в шутку попытался сделать тейкдаун и поразился физической мощи визави. Тут же мужчины пожали друг другу руки в знак договорённости о скором поединке.