Дацик проведёт поединок с Шульским 16 декабря
- РИА Новости
Бой между спортсменами пройдёт 16 декабря в Москве в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
В послужном списке Дацика значится 13 побед и 16 поражений в поединках по правилам MMA. По боксу он провёл семь схваток: пять выиграл, три проиграл.
Напомним, что Дацик в своём последнем поединке уступил Александру Емельяненко, который также примет участие в турнире в Москве. Он подерётся с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко.
Ранее чемпион Hardcore FC в полутяжёлом весе Сослан Асбаров высказался о Дацике.