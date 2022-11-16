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Дацик проведёт поединок с Шульским 16 декабря

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Названа дата поединка между бойцами Вячеславом Дациком и Павлом Шульским в супертяжёлом весе.
Дацик проведёт поединок с Шульским 16 декабря
  • РИА Новости

Бой между спортсменами пройдёт 16 декабря в Москве в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

В послужном списке Дацика значится 13 побед и 16 поражений в поединках по правилам MMA. По боксу он провёл семь схваток: пять выиграл, три проиграл.

Напомним, что Дацик в своём последнем поединке уступил Александру Емельяненко, который также примет участие в турнире в Москве. Он подерётся с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко.

Ранее чемпион Hardcore FC в полутяжёлом весе Сослан Асбаров высказался о Дацике.

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