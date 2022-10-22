Асбаров — о возможном бое с Дациком: недооценивать его не стоит

Чемпион Hardcore FC в полутяжёлом весе Сослан Асбаров высказался о бойце смешанных единоборств Вячеславе Дацике.

«В декабре состоится турнир Hardcore FC по боксу. Мне должны подобрать в соперники иностранца. Но если никого не найдут, скажу, чтобы дали Славу. Думаю, публике будет интересно. И я не могу сказать, что поединок не несёт в себе интриги. Дацик всё-таки умеет бить из-под жопы, и недооценивать его не стоит», — рассказал Асбаров в интервью RT.

Ранее Асбаров объяснил, почему хочет встретиться с Муратом Гассиевым.