Менеджер Емельяненко: следующий бой Александр проведёт в декабре с известным соперником
«Следующий бой Александр проведёт в декабре с достаточно известным соперником. Поединок по правилам ММА, в ближайшее время сделаем анонс», — цитирует Бурчака «Матч ТВ».
41-летний Емельяненко в 38 поединках по правилам ММА одержал 28 побед, потерпел девять поражений, один бой завершился ничьей.
Его предыдущим соперником был Вячеслав Дацик. Бой прошёл по правилам бокса в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на 13-й секунде первого раунда.
Ранее Александр Емельяненко рассказал, как его путали с братом.