Менеджер Емельяненко: следующий бой Александр проведёт в декабре с известным соперником

Никита Бурчак, менеджер бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, рассказал о следующем поединке российского спортсмена.

«Следующий бой Александр проведёт в декабре с достаточно известным соперником. Поединок по правилам ММА, в ближайшее время сделаем анонс», — цитирует Бурчака «Матч ТВ».

41-летний Емельяненко в 38 поединках по правилам ММА одержал 28 побед, потерпел девять поражений, один бой завершился ничьей.

Его предыдущим соперником был Вячеслав Дацик. Бой прошёл по правилам бокса в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на 13-й секунде первого раунда.

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