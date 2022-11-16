Емельяненко и Коваленко проведут бой 16 декабря

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт следующий поединок с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко.

Бой между Емельяненко и Коваленко пройдёт 16 декабря в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

41-летний Емельяненко в 38 поединках по правилам ММА одержал 28 побед, потерпел девять поражений, один бой завершился ничьей.

Его предыдущим соперником был Вячеслав Дацик. Бой прошёл по правилам бокса в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на 13-й секунде первого раунда.

Ранее Александр Емельяненко рассказал, как его путали с братом.