Емельяненко и Коваленко проведут бой 16 декабря
- РИА Новости
Бой между Емельяненко и Коваленко пройдёт 16 декабря в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
41-летний Емельяненко в 38 поединках по правилам ММА одержал 28 побед, потерпел девять поражений, один бой завершился ничьей.
Его предыдущим соперником был Вячеслав Дацик. Бой прошёл по правилам бокса в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на 13-й секунде первого раунда.
Ранее Александр Емельяненко рассказал, как его путали с братом.